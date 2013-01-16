Вартість землі під котеджі в Дніпропетровській обл. у 2012 р. знизилася до 2 189 дол. за сотку

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво у 2012 році знизилася на 0,77%, або 17 дол., - до 2 189 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Криничанський район з середнім показником 918 дол./сотка, найдорожчим - Синельниківський район, де середня ціна продажу становилала 2 454 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Дніпропетровському районі області знизилася на 0,43% (10 дол.) - до 2 319 дол./сотка, у Новомосковському - знизилася на 0,82% (9 дол.) - до 1 083 дол./сотка, у Криничанському - знизилася на 5,56% (54 дол.) - до 918 дол./сотка, у Синельниківському - знизилася на 5,29% (137 дол.) - до 2 454 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво у 2011 році знизилася на 14%, або 361 дол., - до 2 218 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.