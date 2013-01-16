Земля під котеджну забудову у Харківській області в 2012 р. подорожчала до 1783 дол. за сотку

Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво у 2012 році виросла на 0,34%, або на 6 дол., - до 1 783 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Чугуївський район із середнім показником 1 115 дол./сотка, найдорожчим - Харківський район, де середня ціна продажу становила 1 857 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 0,21% (4 дол.) - до 1 857 дол./сотка, у Дергачівському - зросла на 0,82% (14 дол.) - до 1 723 дол./сотка, у Чугуївському - виросла на 8,99% (92 дол.) - до 1 115 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво у 2011 році знизилася на 2,76%, або 51 дол., - до 1 795 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.