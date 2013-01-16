Вартість землі в передмісті Києва в 2012 р. знизилася на 4,5% - до 3 132 дол. за сотку

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в 2012 році знизилася на 4,54%, або 149 дол., - до 3132 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Фастівський район із середнім показником 1 046 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4723 дол./сотка.

За даними компанії, у зазначений період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі - на 6,72% (340 дол.) - до 4723 дол./сотка, Броварському - на 6,06% (161 дол.) - до 2494 дол./сотка, Васильківському - на 9,25% (195 дол.) - до 1 914 дол./сотка, Бородянському - на 9,71% (167 дол.) - до 1 552 дол./сотка, Бориспільському - на 7,04% (254 дол.) - до 3352 дол./сотка, Фастівському - на 2,24% (24 дол.) - до 1 046 дол./сотка.

До того ж зростання вартості землі сталося у Вишгородському районі - на 1,50% (43 дол.) - до 2905 дол./сотка, Макарівському - на 8,47% (132 дол.) - до 1 691 дол./сотка, Білоцерківському - на 1,07% (12 дол.) - до 1 135 дол./сотка, Баришівському - на 1,49% (16 дол.) - до 1 087 дол./сотка, Кагарлицькому - на 4,53% (63 дол.) - до 1 455 дол./сотка, Іванківському - на 6,10% (65 дол.) - до 1 130 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому районі - на 8,83% (86 дол.) - до 1060 дол./сотка, Обухівському районі - на 4,50% (176 дол.) - до 4086 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в 2011 році знизилася на 16,05%, або 634 дол., - до 3316 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.