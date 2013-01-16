Кількість угод з продажу будинків у Київській області в 2012 році зросла на 30%

Кількість угод з продажу приватних будинків у Київській області (районні центри, смт, села) у 2012 році зросла на 29,7% - до 9807 угод, повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty (компанії SV Development).

Найбільшим попитом користувалися будинки площею до 170 кв м (52% угод), 33% припадає на будинки площею 170-250 кв м, 9% - на домоволодіння площею 250-300 кв м і 6% - на об'єкти площею понад 300 кв м.

За даними агентства, максимальна кількість угод (43%) припадає на будинки вартістю від 30 до 100 тис. дол., 30% - у ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол., 16% - у ціновій категорії від 150 до 200 тис. дол. і 11% - у категорії понад 200 тис. дол.

До того ж найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 285 дол./кв м (включаючи вартість земельної ділянки біля будинку). Найдорожчим був Обухівський район з середнім показником 1 540 дол./кв м (включаючи вартість земельної ділянки біля будинку).

Нагадаємо, у 2011 році в Київській області було укладено 7 558 угод купівлі-продажу приватних будинків у населених пунктах (районні центри, смт, села).