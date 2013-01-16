ЄБРР надасть ритейлеру «Новус» кредит до 50 млн дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть українській роздрібній мережі Novus довгостроковий кредит на суму до 50 млн дол.

Про це агентству УНІАН повідомив провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов. За його інформацією, відповідне рішення було ухвалене радою директорів банку в середу.

Також він повідомив, що підписання всіх необхідних документів у рамках цього проекту планується провести протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН, одержувачем кредиту виступає Novus Group. До того ж у розділі контактів даної компанії зазначений представник BT Invest, Ltd Гінтаутас Павалкіс (Gintautas Pavalkis).

У квітні 2013 року мережа продуктових супермаркетів Novus планує відкрити магазин на території житлового комплексу "Комфорт Таун" по вул. Регенераторній, 4 у Києві, а також супермаркет у складі житлового комплексу «Паркові озера», генпідрядником будівництва якого виступає компанія «Інтергал-Буд».

Довідка УНІАН. Novus - мережа супермаркетів і торгових центрів. Станом на 10 вересня ц.р. мережа включає близько 20 магазинів у Києві, Борисполі, Севастополі, Рівному, Черкасах, Тернополі, Корці (Рівненська обл.) та Романові (Житомирська обл.).

Супермаркети Novus працюють у форматах «магазинів біля будинку» площею від 800 кв. м, гіпермаркетів площею торгового залу до 7 тис. кв. м. Основним форматом Novus є супермаркети площею 3 тис. кв. м. Управління мережею здійснює литовський холдинг BT Invest.

BT Invest - керуюча компанія з головним офісом у Литві, створена колишніми акціонерами найбільшого українського виробника соків «Сандора» Ігорем Беззубовим і Раймондасом Туменасом. Компанія також розвиває девелоперський напрям.