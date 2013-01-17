Нотаріуси не мають права відмовляти в реєстрації прав на нерухомість - Укрдержреєстр

Нотаріуси не мають права відмовляти громадянам у здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у четвер, 17 січня, повідомила перший заступник голови Державної реєстраційної служби Інна Завальна.

«Підстав для відмови в реєстрації немає. Якщо у вас є такі факти, то повідомляйте про це у департамент нотаріату Міністерства юстиції, який здійснює контроль за ними», - сказала вона.

І.Завальна також зазначила, що для діяльності нотаріусів як державних реєстраторів вся необхідна нормативна база прийнята.

«Для роботи нотаріуса як державного реєстратора всю нормативно-правову базу прийнято: прийнято закон, постанови Кабміну і відповідні підзаконні акти, накази. Абсолютно всю нормативно-правову базу з погляду державної реєстрації речових прав прийнято», - уточнила вона.

За словами І.Завальної, окрім держмита за реєстрацію прав на нерухомість і плати, наказом Мін’юсту встановлено плату в розмірі 68 грн, які платить громадянин за пошук нотаріусом відомостей у реєстрі речових прав при здійсненні транзакцій.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, вартість послуг нотаріусів при реєстрації операцій з житлом з 1 січня 2013 року, коли наберуть чинності нові правила реєстрації прав на нерухомість, може збільшитися.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість здійснюють органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації, за яким залишилися функції здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.

Нотаріуси реєструють перехід права власності на нерухоме майно, тобто «вторинну» держреєстрацію нерухомості. При завіренні договорів купівлі-продажу, міни, дарування нерухомого майна і земельних ділянок, отримання права власності на успадковану нерухомість тощо нотаріус здійснює одночасно процедуру державної реєстрації права власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відомості до Реєстру нотаріус вносить «день у день».