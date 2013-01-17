Дані з реєстрів БТІ можуть перенести до Держреєстру речових прав на нерухомість

Державна реєстраційна служба розробить законопроект, який передбачає перенесення даних з паперових реєстрів бюро технічної інвентаризації в електронний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у четвер повідомила перший заступник голови Державної реєстраційної служби (Укрдержрєєстру) Інна Завальна.

«Ми готує проект закону, де буде передбачено, що ця інформація (реєстри БТІ - УНІАН) є державною власністю, вона підлягає передачі Державній реєстраційній службі», - сказала вона.

Кажучи про можливі терміни перенесення даних з паперових носіїв на електронний, І.Завальна відзначила, що технічно інформація не може бути передана за один день, оскільки БТІ створювалися не за територіальним принципом, а для перенесення буде потрібний час.

«Ми розуміємо, що це проблема не одного дня», - додала вона.

І.Завальна відзначила, що Тимчасове положення про порядок державної реєстрації речових прав передбачало, що БТІ мали перенести інформацію з паперових носіїв в електронний реєстр. Проте БТІ цього не зробили.

Перший заступник голови Укрдержрєєстру вважає, що БТІ не будуть проти передачі цих матеріалів в Укрдержрєєстр, оскільки кількість працівників бюро зменшилася у зв'язку з скороченням кількості функцій.

І.Завальна уточнила, що законопроект перебуває на стадії розробки, подати в Кабмін документ планується найближчим часом.

Вона також повідомила, що 15 квітня, коли Державна податкова служба розраховує одержати дані з Держреєстру речових прав на нерухомість, реєстр буде наповнено настільки, скільки інформації буде внесено до нього за заявочним принципом.

"Ми їм передамо інформацію, яка міститься в реєстрі прав власності, який вели БТІ з 2003-2004 років. Це все, що ми їм можемо передати. Решта інформації знаходиться на паперових носіях бюро технічної інвентаризації", - додала І.Завальна.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержрєєстр) замість Бюро технічної інвентаризації, за яким залишилися функції проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.