Будівельні підприємства України у 2012 році скоротили обсяги робіт на 13,8%

Будівельні підприємства України у січні-грудні 2012 року скоротили обсяги робіт на 13,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 62 млрд 280 млн грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, за рік будівельні підприємства збільшили обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок на 5,5% — до 5 млрд 416,1 млн. грн, зі спорудження будівель і споруд — скоротили на 16,5%, до 49 млрд 675,3 млн грн, з установки інженерного обладнання будівель і споруд – скоротили на 5,5%, до 6 млрд 777,1 млн грн, із завершення будівництва – скоротили на 9,4%, до 311,7 млн грн, з оренді будівельної техніки з оператором – скоротили на 17,1%, до 99,8 млн грн.

У Держстаті відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічного переозброєння становили 79,6% загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 13,7%, з поточного ремонту – 6,7%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва у січні-грудні 2012 р. знизили обсяги робіт на 21% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 13 млрд 615,2 млн грн, виконавши 21,9% загальнодержавного обсягу робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України у січні-листопаді 2012 року скоротили обсяги робіт на 12,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 54 млрд 726 млн грн; у січні-жовтні 2012 року - скоротили на 10,2%, до 48 млрд 845,5 млн грн; у січні-вересні 2012 року - зменшили на 9,1%, до 42 млрд 079,3 млн грн, у січні-серпні 2012 року – зменшили на 8%, до 35 млрд 666,3 млн грн, у січні-липні – зменшили на 6,2%, до 30 млрд 197,2 млн грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% порівняно з 2010 роком – до 60 млрд 454,3 млн грн.