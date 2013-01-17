Котеджі під Києвом у 2012 році подорожчали на 4,2%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні в 2012 році виросла на 4,24% (41 дол.) - до 1 007. дол за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 7,83% (108 дол.) - до 1 272 дол./кв. м.

Водночас в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 285 дол./кв. м, найдорожчим - Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1 540 дол./кв. м.

За даними компанії, у минулому році зростання вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі - на 10,39% (145 дол.) - до 1 540 дол./кв. м, Кагарлицькому - на 8,04% (51 дол.) - до 685 дол./кв. м, Фастівському - на 23,12% (120 дол.) - до 639 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому - на 18,78% (80 дол.) - до 506 дол./кв. м, Богуславському - на 15,18% (56 дол.) - до 425 дол./кв. м, Яготинському - на 14,29% (51 дол.) - 408 дол./кв. м, Таращанському - на 21,75% (62 дол.) - до 347 дол./кв. м, Сквирському районі - на 25% (57 дол.) - до 285 дол./кв. м, Києво-Святошинському районі - на 5,87% (81 дол.) - до 1 462 дол./кв. м, Васильківському - на 5,69% (57 дол.) - до 1 014 дол./кв. м, Миронівському - на 8,78% (41 дол.) - до 508 дол./кв. м, Іванківському - на 5,78% (20 дол.) - до 366 дол./кв. м, Білоцерківському районі - на 7,44% (38 дол.) - до 549 дол./кв. м.

Водночас зниження вартості домоволодіння спостерігалося у Згурівському - на 12,18% (47 дол.) - до 339 дол./кв. м, Бориспільському - на 6,71% (86 дол.) - до 1 196 дол./кв. м, Макарівському - на 7,10% (72 дол.) - до 942 дол./кв. м, Броварському - на 0,21% (2 дол.) - до 930 дол./кв. м, Вишгородському - на 3,58% (33 дол.) - до 890 дол./кв. м, Бородянському - на 4,91% (42 дол.) - до 813 дол./кв. м, Баришівському - на 2,75% (13 дол.) - до 460 дол./кв. м, Рокитнянському районі - на 6,07% (23 дол.) - до 356 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області станом на вересень 2012 продажі ведуться в 73 котеджних містечках.