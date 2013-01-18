У Києві найдешевша квартира в січні коштувала 23 тис. дол.

У Києві найдешевшу квартиру в січні можна купити за 23 тис. дол., повідомляє портал безкоштовних оголошень Slando.

За ці гроші людина може стати власником приміщення загальною площею 13,5 кв. м, з яких житлова становить 9 кв. м, кухня - 2,5 кв. м. Розташоване житло на першому поверсі 5-поверхового цегляного будинку на бульварі Вернадського, недалеко від метро «Академмістечко».

За оцінками порталу, за меншу ціну потенційний покупець може знайти лише квартиру за договором довічного утримання або ж приватизовану кімнату в гуртожитку.

На другому місці за вартістю - житло на вулиці Ставропольській (у районі метро «Нивки»), де за 27 тис. дол. можна придбати квартиру площею 23 кв. м із балконом. Продавець зазначає, що в квартирі зроблено євроремонт, встановлено склопакети з бронескла й нову сантехніку.

Третю позицію займає квартира «готельного» типу площею 25 кв. м за 34 тис. дол. у будинку на вулиці Шамрила (район метро «Дорогожичі»).

На четвертому місці за вартістю пропонується квартира за 34,3 тис. дол. у будинку на вулиці Петра Запорожця. Житло площею 22 кв. м розташоване на восьмому поверсі 9-поверхового будинку.

П'ятірку найдешевших пропозицій замикає квартира «готельного» типу площею 22 кв. м за 35 тис. дол. на вулиці Гродненській.

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