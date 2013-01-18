В Україні за рівнем дорожнечі оренди житла лідирують Київ, Одеса і Донецьк - експерт

В Україні найвищі ціни на оренду житла в Києві, Одесі та Донецьку, найдоступніші - в Чернігові, Чернівцях і Хмельницькому, повідомляє портал безкоштовних оголошень Slando.

За даними порталу, середня ціна місячної оренди однокімнатної квартири в Україні становить 1620 грн, двокімнатної – 2663 грн, трикімнатної - 2818 грн, а чотирикімнатної – 5200 грн. Але залежно від регіону ціни суттєво різняться.

Зокрема, найнижчу вартість оренди квартир пропонують власники житла з обласних центрів Західної України: менш ніж за 1200 грн можна винайняти пристойну квартиру «готельного» типу в Чернівцях, Хмельницькому й Тернополі. Аналогічні ціни також у Чернігові та Херсоні.

Водночас найвища вартість оренди квартир спостерігається в столиці. Оренда житла в Києві обходиться в 2,5 рази дорожче, ніж у середньому по Україні. Наприклад, столична квартира «готельного» типу обійдеться в понад 4000 грн на місяць, двокімнатна квартира - 6200 грн, трикімнатна - 8600 грн, чотирикімнатна - 13,5 тис. грн.

За оцінками порталу, вартість оренди житла в Одесі та Донецьку нижча за столичний рівень, але також суттєво перевищує середньоукраїнські показники. Зокрема, оренда однокімнатної квартири в Одесі коштуватиме 2650 грн, у Донецьку – 2510 грн.

У зимовий період ціни на оренду нерухомості в Криму приблизно рівні середньої вартості по Україні. Наприклад, у Севастополі квартиру «готельного» типу можна орендувати за 1540 грн на місяць, а в Сімферополі – за 2040 грн.

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