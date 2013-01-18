В Україні очікується зростання обсягу іноземних інвестицій у нерухомість - «Ернст енд Янг»

Українська нерухомість залишається привабливою для іноземних інвесторів. Очікується, що обсяг інвестицій в цей сегмент в 2013 році перевищить показники 2012 року.

Про це повідомляє міжнародна аудиторська компанія «Ернст енд Янг» з посиланням на результати щорічного міжнародного дослідження «Інвестиційна привабливість ринку нерухомості в 2013 р.».

Згідно з даними дослідження, 80% учасників дослідження розглядають Україну як привабливий напрямок для інвестицій у 2013 році.

До того ж 65% опитаних вважають, що внески міжнародних інвесторів в українську нерухомість збільшаться в порівнянні з 2012 роком.

70% інвесторів вважають, що в 2013 році обсяг угод M & A в Україні перевищуватиме рівень 2012 року. 60% респондентів мають намір зосередитися на торговельній нерухомості.

Більшість респондентів (90%) стурбовані обмеженим доступом до боргового фінансування, що може перешкоджати здійсненню угод. Близько 80% респондентів також очікують, що банки будуть продовжувати термін погашення проблемних кредитів.

На думку старшого менеджера відділу послуг у сфері нерухомості «Ернст енд Янг» в Україні Сергія Кекух, самим перспективним сегментом для інвестування в Україні як і раніше є торговий. Ринок торговельних приміщень продовжує демонструвати позитивну динаміку, незважаючи на уповільнення загальноекономічного росту.

У дослідженні взяли участь інвестори з 15 європейських країн (Австрії, Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Росії, Туреччини, Іспанії, Швеції, Швейцарії, України і Великобританії), інформацію надали 500 компаній. Цього року Україна бере участь у дослідженні вперше.

Довідка УНІАН. Компанія «Ернст енд Янг» є міжнародним лідером з аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Працює на ринку України з 1991 року.

«Інвестиційна привабливість ринку нерухомості» (The Trend Indicator for Real Estate Assets Investment 2013) - це щорічне дослідження, проведене «Ернст енд Янг» на основі анкетування, під час якого інвестори в сфері нерухомості дають загальну оцінку умов на ринку інвестицій в нерухомість.

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