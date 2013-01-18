Азаров: тарифи на комуналку можуть підвищити для верств населення із "європейською зарплатою"

Україна готова піти на диференційоване підвищення тарифів на комунальні послуги для населення, для досягнення компромісу з МВФ про відновлення програм фінансування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає РІА «Новости».

"Ми сказали, що ми готові, для тих, хто має європейську зарплату і доходи, ми готові для них, для цієї категорії населення, встановити тарифи такі, які відповідають собівартості цих товарів", - сказав М.Азаров.

До того ж він наголосив, що отримання кредиту МВФ не є критично важливим для України, тому Київ продовжує переговори, розраховуючи добитися прийнятних умов співробітництва. М.Азаров зазначив, що рівень доходів більшої частини населення країни залишається як і раніше низьким, тому люди не зможуть платити повну вартість.

"Що стосується підвищення тарифів на газ для населення - всього, в тому обсязі, про який вони (МВФ) говорили з нами, то на це ми піти не можемо", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну в період із 29 січня до 12 лютого для початку переговорів за новою кредитною угодою. Термін попередньої кредитної програми фонду для України, початої в 2010 році, закінчився в грудні 2012 року. У рамках цієї програми обсягом 15,16 млрд доларів Києву було виділено два транші на загальну суму близько 3,4 млрд дол.

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