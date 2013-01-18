Депутат пропонує повернути БТІ функцію з техінвентаризації

Народний депутат Сергій Міщенко (позафракційний) звернувся до віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула з вимогою зупинити наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства «Про затвердження змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна», яким розширено коло суб'єктів з проведення технічної інвентаризації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

На думку С.Міщенка, наказ фактично ліквідує комунальні підприємства БТІ та передає їхні повноваження приватним нотаріусам.

«За ширмою нібито полегшення життя громадянам насправді ховається банальний перерозподіл фінансових потоків», - вважає він.

За словами депутата, комунальні підприємства БТІ щорічно платять до місцевих бюджетів податки у розмірі 3 млрд грн.

«Сьогодні ці кошти у громад забирають, прикриваючись «благими намірами». Знаючи рівень тіньових операцій у сфері приватних нотаріусів, левова частка цих коштів точно не потрапить до державного або місцевих бюджетів», - сказав він.

С.Міщенко вважає, що, згідно з наказом, оформлювати операції з продажу, відчуження майна будуть виключно нотаріуси, без професійної підготовки, без перевірки об'єктів і приміщень.

Він також зазначив, що фактично з моменту виходу наказу кожен охочий може провести будь-яке перепланування зі знесенням несучих стін, комунікацій, знаючи, що ніхто за цим не стежитиме.

С.Міщенко припускає, що значно зросте кількість шахрайських схем, оскільки на об'єкти, які будуть продаватися, передаватися, даруватися, не приходитиме фахівець.

Крім того, стурбованість депутата викликає і доступ приватних структур, іноземців та осіб без громадянства до архівних відомостей про атомні станції, об'єкти СБУ, Генпрокуратури, міліції, Збройних сил, які також є об'єктами інвентаризації.

«Враховуючи всі ці чинники, які неодмінно призведуть до кількості випадків шахрайства, в окремих випадках, людських жертв, я звернувся до віце-прем'єр-міністра О.Вілкула з вимогою призупинити дію цього наказу», - повідомив С.Міщенко.

Депутат додав, що 15 січня в Києві відбулися збори 220 керівників БТІ, які одноголосно підтримали його звернення.

За його словами, найближчим часом таке ж звернення буде направлено прем'єр-міністру Миколі Азарову.

Як повідомляв УНІАН,згідно з наказом Мінрегіону №658 «Про затвердження змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» від 28 грудня 2012 року, технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працює хоча б один виконавець робіт з технічної інвентаризації, що пройшов професійну атестацію у Мінрегіоні.

Техінвентарізація проводиться перед прийняттям в експлуатацію об'єктів, де завершилося будівництво, в тому числі, після проведення реконструкції та капітального ремонту; перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, а також перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого розділу, об'єднання або виділення частки об'єкт, де завершилося будівництво, приймався в експлуатацію. В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника.

Термін виконання робіт з техінвентаризації встановлюється договором, який укладається замовниками інвентаризації.