Ринок обладнання для ЖКГ в Україні перебуває у кризовому стані - опитування

Більше третини компаній-операторів вважають, що ринок обладнання та технологій опалення, водопостачання, водоочищення і кондиціонування в Україні перебуває у стані спаду.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією-аудитором RussCom IT Systems для компанії «Прем'єр Експо» (організатор виставки «Аква-Терм Київ»).

Згідно з опитуванням учасників виставки, 33,3% респондентів зазначили, що ринок перебуває у кризовому стані, пов'язуючи це з економічною нестабільністю в країні, а також зі спадом (стагнацією) в будівельній сфері.

Водночас приблизно стільки ж (33,1%) вважають, що ринок розвивається, 28,3% - знаходиться у стані стагнації.

31,7% опитаних відзначили зростання оборотів своїх компаній в 2012 році, 32,3% - стабільність обороту. 26,3% респондентів заявили про зниження оборотів їх компаній за минулий рік, що обумовлено високим рівнем конкуренції, низькою купівельною спроможністю і нестабільною економічною та політичною ситуацією в країні.

Опитування проводилося з 6 листопада по 3 грудня 2012 року методом інтерв'ю по телефону.

В опитуванні взяли участь представники 505 компаній.