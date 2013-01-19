Обсяг ринку комунальних послуг у 2012 році становив 45 млрд грн

Обсяг ринку комунальних послуг в Україні в 2012 році становив 45 млрд грн, із яких 30 млрд грн – ринок тепла і близько 15 млрд грн – ринок водопостачання і водовідведення.

Про це голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Валерій Саратов розповів у інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна».

«Причому щорічно ці обсяги збільшуються», - зазначив В.Саратов.

Він також заявив, що діючі тарифи не покривають собівартості послуг. «З теплопостачання покриття становить 70%, з водопостачання – 60%. Підприємства постійно стоять перед дилемою: виплатити зарплати співробітникам, сплатити газ і електроенергію або купити реагенти для очищення води, яка має відповідати санітарним нормам», - сказав В.Саратов.

За його словами, щорічно в Україні необхідно змінювати 2,2 тис. км водопровідних мереж (2,9% від загальної кількості), хоча змінюють лише 0,8% мереж, що майже вчетверо менше за необхідне. «Як наслідок – постійне зростання аварій на мережах. В Україні за рік в середньому відбувається 260 аварій на 100 км трубопроводів. Це в 5 разів більше, ніж в Європі», - сказав голова Нацкомпослуг.

Як повідомляв УНІАН, жителі України в січні-листопаді 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги 33,1 млрд грн, що становить 99,2% від нарахованих за цей період сум.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в листопаді ц.р. зменшилися на 5,2% порівняно з листопадом 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 443,6 грн.

У Держстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг в листопаді 2012 року збільшилася на 8,8% порівняно з жовтнем 2012 року і на кінець листопада ц.р. становила 11 млрд 686,9 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,8 місяця. Збільшення заборгованості відбулося у всіх регіонах України.

Обсяг субсидій, призначених сім'ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-жовтні 2012 року становив 144,3 млн. грн, що на 10%, або 14,3 млн. грн, менше, ніж за аналогічний період 2011 року.