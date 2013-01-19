Реформа комунальної сфери в Україні може розтягнутися на 3-7 років

Нинішній рік не стане роком завершення реформи сфери надання комунальних послуг, реформа може розтягнутися на 3-7 років.

Про це голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Валерій Саратов розповів у інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна».

«Необхідно розуміти, що реформування комунальної сфери – це питання не одного року. Тут простих рішень не буває. Тому не слід чекати, що 2013 рік стане роком завершення реформи. Не стане! Ефект буде за три, а то і сім років», - сказав В.Саратов.

За його словами, на сьогоднішній день ключовим в роботі Нацкомісії є створення необхідної нормативної бази. «Ми працюємо над створенням нової методологічної і законодавчої бази для тарифоутворення. За півтора роки існування Комісії робота проведена вражаюча», - відзначив чиновник.

Він також окреслив завдання на поточний рік, серед яких – впровадження моделей стимулюючого тарифоутворення і продовження роботи над нормативно-правовим регулюванням сфери обліку теплової енергії та води.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства визначило сім основних підходів щодо реформування житлово-комунального господарства на найближчу перспективу. Це, зокрема, дерегулювання галузі, повний облік ресурсів, створення ефективного власника житла, економічно обгрунтовані тарифи, монетизація пільг і субсидій, наявність «дешевих грошей» для модернізації, а також застосування програмно-цільового методу при реалізації кожного з напрямів.

При цьому мається на увазі комплексний підхід, коли ресурси концентруються, а не розпилюються за кількома подібними програмами, коли досягається синергетичний ефект взаємодії всіх зазначених напрямів.

Нагадаємо також, що в липні 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України приступило до розробки єдиної цільової програми модернізації та розвитку ЖКГ.

Планувалося, що замість кількох існуючих програм у ЖКГ буде розроблена одна.

У серпні 2012 року Мінрегіон розробив технічне завдання для створення науково-дослідної розробки «Дослідження чинного законодавства України в житлово-комунальній сфері та підготовка пропозицій щодо його вдосконалення з метою забезпечення дерегулювання і прозорості шляхом розробки єдиного уніфікованого базового законопроекту в житлово-комунальному господарстві».