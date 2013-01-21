Найдешевше житло коштує в Кіровограді, Івано-Франківську та Сумах

В Україні найнижча вартість житла спостерігається у Кіровограді, Івано-Франківську та Сумах, найвища - у Києві, Одесі та Львові, повідомляє портал безкоштовних оголошень Slando.

За даними порталу, на січень середні ціни на однокімнатні квартири в Україні становлять 32,267 тис. дол., двокімнатні - 47,727 тис. дол., трикімнатні - 64,588 тис. дол., чотирикімнатні - 79,937 тис. дол.

Аналітики порталу відзначили, що менш ніж за 25 тис. дол. можна придбати «гостинку» у Кіровограді, Івано-Франківську, Сумах та Ужгороді. А ось за ціною столичної однокімнатної квартири, яка у середньому коштує майже 70 тис. дол., можна купити будинок на узбережжі Чорногорії.

За інформацією порталу, в середньому вартість 1-кімнатної квартири у Києві становить 69,220 тис. дол., в Одесі - 48,730 тис. дол., у Львові - 41,590 тис. дол.