Українці під час оплати за тепло у квартирах переплачують на рік 12 млрд грн - правозахисники

Громадяни України за рік переплачують 12 млрд грн лише під час оплати за теплопостачання в їхніх квартирах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова правління Громадянського комітету захисту прав громадян Микола Козирєв.

За його словами, на сьогодні люди переплачують за тепло на один квадратний метр десь 17 грн.

“По Україні ця сума приблизно становить 12 млрд грн”, - наголосив він.

М.Козирєв вважає, що заяви, зокрема, прем'єр-міністра України Миколи Азарова про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не обгрунтовані.

Він відзначив: «Можна поставити питання Азарову і Саратову: чи правильно ви думаєте, коли зараз ставите питання про економічне обгрунтування підвищення тарифів?». (УНІАН: йдеться про голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Валерія Саратова).

«Спочатку наведіть лад з цими тарифами», - сказав правозахисник і наголосив, що «потрібно затвердити нову методику з тарифів на теплову енергію, виходячи з критерію кліматичних умов. Тобто, якщо зима більш тепла, ніж закладено в тариф, то потрібно проводити перерахунки і повернути людям те, що нарахували більше, ніж треба».

М.Козирєв вважає недоцільним підвищення тарифів в нинішніх економічних умовах. За його словами, сьогодні одержують субсидії 1,3 мільйона жителів України. А якщо виходити з прогнозів Світового банку, зокрема, з того, що через 10 років «газ коштуватиме 450 євро, то в цій ситуації підвищення тарифів призведе до того, що 16,5 мільйонів громадян України одержуватимуть субсидії».

«Це буде не економіка, а це буде суцільний соцзабез», - сказав М.Козирєв.

За його словами, в законодавстві України передбачено, що зростання тарифів не має випереджати зростання доходів населення, але ця норма законодавства не дотримується і зростання тарифів на ЖКГ весь час випереджає зростання доходів населення.

М.Козирєв наголосив, що потрібно змінювати підходи і методики розрахунків оплати за житлово-комунальні послуги, зокрема, методику розрахунків оплати за теплопостачання, оскільки зараз комунальники користуються методикою, що була розроблена в Радянському Союзі майже 70 років тому.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня ц.р. М.Азаров під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ заявив, що Україна готова піти на диференційоване підвищення тарифів на комунальні послуги для населення для досягнення компромісу з МВФ про відновлення програм фінансування.

Водночас він зазначив, що одержання кредиту МВФ не є критично важливим для України, тому Київ продовжує переговори, розраховуючи добитися прийнятних умов співпраці. М.Азаров відзначив, що рівень доходів більшої частини населення країни залишається, як і раніше, низьким, тому люди не зможуть платити повну вартість.