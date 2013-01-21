Мінфін пропонує замінити податок на нерухомість податком на багатство

Міністерство фінансів України пропонує замінити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, податком на багатство і предмети розкоші.

Про це йдеться у законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства і предметів розкоші», оприлюдненому на сайті міністерства.

Зокрема, статтю 265 Податкового кодексу «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» пропонується перейменувати на «Податок на майно, відмінне від земельної ділянки» і викласти її в новій редакції.

Згідно з документом, об'єктом оподаткування пропонується визначити квартиру вартістю понад 1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлену на 1 січня податкового року, загальна площа якої перевищує 200 кв. м. Також пропонується оподатковувати дачний або садовий будинок, котедж або житловий будинок садибного типу вартістю понад 2500 розмірів мінімальної заробітної плати, загальна площа якого перевищує 500 кв. м.

Серед об'єктів оподаткування — об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності одного платника податків, вартістю понад 3000 розмірів мінімальної заробітної плати, загальна площа яких перевищує 600 кв. м.

Крім того, пропонується стягувати податок з нежитлових приміщень, які перебувають у власності одного платника податків, вартістю понад 2000 розмірів мінімальної заробітної плати, загальна площа яких перевищує 500 кв. м.

Окрім нерухомості, планується оподатковувати легкові автомобілі (вартістю понад 450 розмірів мінімальної зарплати з об'ємом циліндрів двигуна більш як 3990 куб. см (окрім тих, які використовувалися понад 5 років)); мотоцикли (вартістю понад 150 розмірів мінімальної зарплати з об'ємом циліндрів двигуна більш як 995 куб. см (окрім тих, які використовувалися понад 5 років)); судна, літаки і вертольоти, вироби з дорогоцінних металів і коштовних каменів вартістю понад 20 розмірів мінімальної зарплати, годинників, мобільних телефонів і зброї вартістю понад 20 розмірів мінімальної зарплати; взуття, вироби з хутра, шкіри, килимові, швейні, трикотажні, текстильні вироби, а також вироби з деревини вартістю понад 30 розмірів мінімальної зарплати; предмети мистецтва, колекціонування і антикваріату вартістю понад 30 розмірів мінімальної зарплати.

База оподаткування визначається для об'єктів житлової і нежилої нерухомості за оцінною вартістю або загальною площею. Ставкою податку пропонується визначити 0,5% оцінної вартості об'єкту. При цьому сума податку, розрахована за даною ставкою, зменшується на суму документальних підтверджених витрат на проведення суб'єктом оцінної діяльності оцінки вартості об'єкту оподаткування і має бути не менше за суму податку, розрахованого за ставкою 2% мінімальної зарплати за 1 кв. метр загальної площі об'єкту нерухомості.

Автомобілі і мотоцикли пропонується оподатковувати за оцінною вартістю (2%) або за об'ємом двигуна, судна — за оцінною вартістю (2%) або за потужністю двигуна, літаки і вертольоти — за оцінною вартістю (1%) або максимальною злітною масою, решту об'єктів — за ставкою 10% вартості у гривнях під час придбання або ввезення на територію України з урахуванням ПДВ.

Крім того, міністерство пропонує доповнити статтю 276 Податкового кодексу пунктом, згідно з якою з великих земельних ділянок стягується податок у 15-разовому розмірі.

Зокрема, коефіцієнт 15 планується застосовувати для сплати податку на земельні ділянки, які перебувають у власності фізичної особи (окрім земельних ділянок, на яких розташовані дитячі будинки сімейного типу, будинки членів сімей опікунів, опікунів, які виховують не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки) і розташовані в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, площа яких за кожним видом використання перевищує:

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - 0,75 га, в селищах - 0,45 га, у містах - 0,30 га;

для індивідуального дачного будівництва - 0,30 га;

для ведення садівництва, при розташуванні хоча б на одній з таких земельних ділянок об'єкту оподаткування на майно, відмінного від земельної ділянки, - 0,36 га.

Планується, що закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім п. 1, 2, 4-7 розділу І цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство фінансів пропонувало нараховувати податок на житлову нерухомість за загальною, а не житловою площею.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року набрала чинності ст. 265 Податкового кодексу, якою введено новий місцевий податок – податок на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, платниками якої є фізичні і юридичні особи, зокрема нерезиденти – власники житлової нерухомості.

База оподаткування житлової площі, яка перебуває у власності фізичної особи – платника податків, зменшується для квартир площею 120 кв. м і будинків площею 250 кв. м. Квартири і будинки площею відповідно до 120 кв. м і до 250 кв. м, згідно з Податковим кодексом, не оподатковуються.

Ставка податку за 1 кв. м визначена у розмірі 1% мінімальної заробітної плати (або 11,47 грн на 1 січня 2013 року) для квартир житловою площею не більш як 240 кв. м і житлових будинків житловою площею не більш як 500 кв. м і 2,7% мінімальної зарплати (або 30,79 грн) для квартир житловою площею понад 240 кв. м і будинків житловою площею понад 500 кв. м.