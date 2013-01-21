КМДА пропонує киянам повідомляти про проблеми через Facebook

Кияни можуть повідомляти владу про проблеми у житлово-комунальній сфері через сторінку Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на Facebook.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у соціальній мережі Facebook відкрито сторінку Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.

Згідно з повідомленням, тут можна дізнатися про найсвіжіші новини в галузі, а також кияни зможуть оперативно повідомляти про наявні проблеми, вирішення яких жорстко контролюватиметься.

Як інформується, Департамент житлово-комунальної інфраструктури засновано 28 листопада 2012 року шляхом реорганізації Головного управління комунального господарства, Головного управління житлового господарства, Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження, а також Управління ритуальних послуг.

«Ми живемо в період розвитку інформаційних технологій. Відповідно, йде процес впровадження нових технологій суспільних комунікацій. Людей більше цікавить, що відбувається поруч, тобто в місті, районі, кварталі чи будинку. Нові способи комунікації, такі як Facebook, Twitter тощо, сприяють оперативному діалогу між владою та мешканцями міста. Переконаний, що саме соціальні мережі в майбутньому відіграють важливу роль у формуванні громадянського суспільства», – прокоментував директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Новицький.