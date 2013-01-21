Територію Києва хочуть збільшити на 1,4 тис. га

У комісіях Київради розглядається проект рішення щодо меж Києва, який передбачає збільшення території столиці на 1,389 тис. га - з 83,585 тис. га до 84,974 тис. га.

Про це УНІАН повідомили в постійній комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, до якої надійшов відповідний документ, напрацьований у КМДА.

За словами голови цієї комісії Дениса Москаля, проект передбачає включення до території столиці 2 тис. 75,7 га земель Київської області з одночасним виключенням з меж Києва і передачі області 686,3 га.

«Зокрема до території Києва планується включити селище Коцюбинське, яке з 2008 року дерибанить Біличанський ліс. Я вкотре наголошую, що затвердження межі столиці збереже багатостраждальний Біличанський ліс від знищення. І закликаю Верховну Раду, особливо тих народних депутатів, які раніше працювали у Київраді, якомога швидше затвердити нові межі Києва. Це вкрай необхідне рішення для збереження 4 тис. га столичного лісу», - зазначив Д.Москаль.

Депутат наголосив, що після затвердження Київрадою проекту землеустрою щодо встановлення і зміни межі м.Києва, документ буде передано для погодження до Київської обласної ради і Київської обласної державної адміністрації та до Верховної Ради для ухвалення рішення про встановлення межі столиці.

Екологічна комісія Київради розгляне проект щодо встановлення та зміни межі Києва на спеціальному засіданні 22 січня, зазначається в повідомленні.