Київрада ініціюватиме передачу Гостинного двору у власність міста

Постійна комісія Київради з питань власності підтримала ініційований фракцією «БЮТ-Батьківщина» проект рішення щодо передачі будівлі Гостинного двору на Контрактовій площі, 4, у комунальну власність територіальної громади Києва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі фракції в столичній міськраді.

Як заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова, передача об'єкта у власність міста значно збільшить шанс на його збереження. Вона зазначила, що на сьогодні процес реконструкції має початкову стадію, тому прийняття до комунальної власності Києва будівлі Гостинного двору дасть змогу вирішувати питання щодо необхідності реконструкції будівлі з урахуванням інтересів територіальної громади м. Києва, а значить, надасть можливість її представницькому органу зберегти пам’ятку архітектури в належному стані та не допустити кардинальних змін її зовнішнього вигляду.

Т.Меліхова також зауважила, що колегами у парламенті готується законопроект щодо повернення Гостинного двору до Переліку пам’яток, що не підлягають приватизації, і він буде розглянутий вже на найближчій сесії.

“Отже, спільними зусиллями можна буде відстояти цей об’єкт. Кияни одностайні – це має бути не звичайний маркет, а потужний мистецький центр Києва. Упевнена, київська громада і ми, її представники, досягнемо спільної перемоги та відіб’ємо з лап забудовників Гостинний двір», - переконана Т.Меліхова.

Як нагадали у фракції, будівля Гостинного двору на Контрактовій площі, 4, була побудована у 1809-1829 роках. Згідно з постановою Ради міністрів УРСР від 24 серпня 1963р. №970 «Про впорядкування справи обліку та охорони пам′ятників архітектури на території Української РСР», вказана будівля була включена до списку пам′ятників архітектури УРСР, що перебувають під охороною держави.

15 серпня 2011 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1380 будівля Гостинного двору була виключена зі списку пам′ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави.

Ухвалення вказаної постанови сприяло початку процесу проектування та реконструкції нежитлових приміщень будівлі Гостинний двір на Контрактовій площі, 4, під торговельно-офісний центр, що здійснюється ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація».

Як повідомляв УНІАН, 14 січня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявив, що Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. Він послався на відповідний наказ Міністерства культури, ухвалений 21 грудня 2012 року у відповідь на клопотання КМДА. За його словами, тепер об'єкт буде не реконструйовано, а реставровано. О.Попов ініціює проведення широких громадських слухань з питань проекту реставрації і наполягає на участі в цих слуханнях фахових експертів, народних та міських депутатів, громадських і культурних діячів та організацій столиці.