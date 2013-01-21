Кабмін створив Координаційну раду з питань будівництва доступного житла

Кабінет Міністрів своєю постановою сформував Координаційну раду з питань реалізації програми будівництва доступного житла в регіонах.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Згідно з повідомленням, Раду, статус якої визначений як консультаційно-дорадчий орган Кабінету Міністрів, очолить віце-прем'єр-міністр. Він же затвердить і персональний склад Ради. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення Ради покладене на Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Серед основних завдань Координаційної ради - координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації програми будівництва доступного житла в регіонах, визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності програм будівництва і вдосконалення нормативно-правової бази в цій сфері.

У повідомленні також йдеться, що в 2012 році кількість житла, придбаного в рамках програми будівництва (купівлі) доступного житла в Україні, становила 1 тис. 222 квартири загальною площею 83,2 тис. кв метрів. Об'сяг державної допомоги, наданої громадянам на придбання доступного житла, становив 156,6 млн грн. Власні інвестиції громадян, спрямовані на будівництво доступного житла в 2012 році, становили 335 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у Державному бюджеті на 2013 рік на реалізацію програми «Доступне житло» (30/70) виділено 50 млн грн. До того ж голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін у грудні 2012 року заявляв, що в Україні можливо збільшення кількості сімей, які беруть участь в програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом, до 12- 5 тис. із 1 тис. 168 сімей.