Розширення меж Києва погодила переважна більшість сусідніх сільрад

Пропозиції щодо розширення меж столиці погодили переважна більшість сільських рад суміжних з столицею територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник начальника Головного управління земельних ресурсів КМДА Юрій Кулаковський на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики, на якому розглядався проект рішення “Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміни межі міста Києва”.

Він наголосив, що проект розробили ще за дорученням тодішнього Президента України Леоніда Кучми, і переговори з областю тривають з 2005 року.

“Дуже складний шлях погодження. Тому всі ці роки проходило погодження із землекористувачами, а це 5 районів Київської області і 39 сільських і селищних рад. На жаль, на 100% так і не вдалося нам погодити цей документ, і на сьогодні є ще в нас неузгодженості”, - сказав він.

За словами Ю.Кулаковського, наради з цього питання за участю керівництва столиці та області тривають. “Але оскільки, в принципі, усі є висновки, частина з них хоч негативна, але все ж таки ми підготували проект рішення про погодження цього проекту на сесії Київради для того, щоб після цього можна було погодити його в обласній держадміністрації та обласній раді Київських. Але навіть якщо вони не дадуть позитивного висновку, то все таки прийнято рішення подавати проект у Верховну Раду для затвердження, оскільки вже далі відкладати не можна, усі знають, скільки відбулося за останні роки самозахоплень”, - підкреслив він.

Як компромісний варіант, за словами керівника столичного земуправління, області пропонується віддати Києву острів Великий, де буде побудовано новий водозабір для столиці, а натомість отримати землі острова Дикий.

Як зазначив Ю.Кулаковський, до останнього острова столиця не має ні під'їздів, ні мостів, він межує з територією Козинської селищної ради.

Острів Дикий, продовжив представник земуправління, крім того, має меншу територію, ніж Великий.

Згідно з рішенням Київради, також Київ пропонує області віддати у межі столиці усе село Коцюбинське.

Також ідеться про передачу в межі Києва заплавних територій Дніпра біля селища Гнідин (останні землі - під розвиток житлової забудови столиці). Це, за даними Ю.Кулаковського, майже 1 тис. га землі.

“Усі пропозиції область знає. Із 39 сільрад не підлписали погодження 5 чи 6, точно не скажу по пам'яті”, - додав Ю.Кулаковський. Серед тих, хто не підписав, він назвав Козинську селищну раду.

Сьогодні постійна комісія Київради з питань екологічної політики підтримала проект, запропонований КМДА, про межі столиці.

"Документ буде винесений на найближче засідання Київради, що відбудеться в лютому. Після цього проект нових меж столиці впродовж місяця має погодити Київська область, а потім затвердити Верховна Рада. Враховуючи важливість цього документа для збереження територіальної цілісності столиці і захисту Біличанського лісу, парламент має прийняти вольове рішення і затвердити межі Києва якнайшвидше. Адже, згідно із Конституцією, встановлення меж Києва є винятково компетенцією Верховної Ради", - прокоментував голова екологічної комісії Київради Денис Москаль. За його припущенням, парламент може затвердити документ уже наприкінці квітня.

Як повідомляв УНІАН, проект рішення щодо меж Києва передбачає збільшення території столиці на 1,389 тис. га - з 83,585 тис. га до 84,974 тис. га.

Проект передбачає включення до території столиці 2 тис. 75,7 га земель Київської області з одночасним виключенням з меж Києва і передачі області 686,3 га.