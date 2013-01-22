Експерт відзначає відтік покупців житла в новобудовах з Києва до передмістя

Покупці житла на первинному ринку дедалі більше віддають перевагу передмістю Києва в 10-кілометровій зоні перед Лівим берегом столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам заступник генерального директора зі стратегічного розвитку і маркетингу «ТММ» Олексій Говорун.

За його словами, в основному попит на квартири на первинному ринку зосереджений за Окружною дорогою, у Києво-Святошинському районі.

«Проекти почали з'являтися давно, але популярність набули зараз», - додав О. Говорун.

Попит на житло у цьому районі експерт пояснює конкурентною вартістю (можна придбати квартиру за 30 тис. дол.) і невеликою віддаленістю від Києва.

О. Говорун зазначив, що найчастіше в передмісті відбувається точкова забудова, забудовниками виступають приватні підприємці і дрібні компанії, а самі проекти зі спрощеною архітектурою і відсутністю інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва, за даними консалтингової компанії «SV Development», середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в 2012 році зросла на 6,62% (107 дол.) - до 1 723 дол./кв. м.

«ТММ» - девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності - будівництво житлових комплексів "під ключ", а також офісних, торговельних і промислових об'єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 32 проекти нерухомості загальною площею понад 600 тис. кв. м в Києві, Харкові, Житомирі та Ялті.