Угоди з нерухомістю оформлюються довго, а нотаріуси підняли ціни до 1,5-2 тис. грн - експерти

Угоди з нерухомістю за новою системою реєстрації речових прав, переданою від БТІ до органів Укрдержреєстру, оформлюються довго, а нотаріуси підняли ціни за свої послуги до 1,5-2 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам заступник генерального директора зі стратегічного розвитку і маркетингу ТММ Олексій Говорун.

За його словами, крім офіційних платежів, існують ще послуги нотаріусів, які збільшилися. «Від 1,5 до 2 тис. грн - це послуги з того, щоб взяти виписку з реєстру та зареєструвати», - сказав О.Говорун.

«Раніше витрати на операцію складалися з 1% до Пенсійного фонду і 1% держмита, ще нотаріуси брали за відповідні довідки (з податкового реєстру, заборони на відчуження майна), в сукупності вони становили максимум 1 тис. грн. Зараз з покупця, який хоче зареєструватися, окремо нотаріуси беруть за цю послугу 1,5 тис. грн», - пояснив він.

За словами заступника гендиректора ТММ, хоча ідеологічно правильний крок - зробити так, щоб покупець отримував право власності уже зареєстрованим, кількість угод з нерухомістю зменшилась у зв'язку з низькою кваліфікацією фахівців реєстраційних служб.

«Окрім інформаційної суперечливої бази не вистачає кваліфікації конкретних виконавців. Тому багато нотаріусів зайняли вичікувальну позицію і формально відмовляються від проведення угод», - додав він.

«Там вузьких місць дуже багато. По-перше, черга в єдине вікно. Одне машиномісце ми оформляємо цілий день», - сказав генеральний директор компанії ТММ Микола Толмачов.

«Раніше ми могли проводити 8 угод на день, а зараз одну», - додав О.Говорун.

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозували, що вартість послуг нотаріусів під час реєстрації угод з житлом із 1 січня 2013 року, після набуття чинності новими правилами реєстрації прав на нерухомість, може вирости.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість здійснюють органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації, за яким залишилися функції проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.

«ТММ» - девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності - будівництво житлових комплексів "під ключ", а також офісних, торговельних і промислових об'єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 32 проекти нерухомості загальною площею понад 600 тис. кв. м в Києві, Харкові, Житомирі та Ялті.