«Еста Холдинг» планує зберегти інвестиції у цьому році на рівні понад 50 млн дол.

Компанія "ЕСТА Холдинг" у 2012 році інвестувала у розвиток своїх проектів понад 50 млн дол. і планує зберегти приблизно такий же рівень інвестицій у 2013 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, частина коштів була витрачена на реалізацію проекту реконструкції київського ЦУМу, а також на завершення проектів МФК «Пушкінський» і готелю Park Inn у Донецьку (15 млн дол).

«У 2013 році планується інвестувати приблизно таку ж суму в розвиток портфеля компанії, можливо, велику», - повідомили в прес-службі.

У компанії відзначили, що цього року «Еста Холдинг», як і колись, фокусується на сегменті комерційної нерухомості.

«Стратегічний фокус «ЕСТА Холдингу» лежить насамперед на знакових проектах для ринку нерухомості України, тому вимога до якості і потенціалу майбутнього об'єкта залишається головним критерієм під час вибору майбутнього актива. Є ймовірність, що в поточному році портфель групи буде розширено за рахунок придбання нових об'єктів, однак говорити сьогодні про початок реалізації нових проектів поки що рано», - сказали в компанії.

За даними прес-служби, у 2012 році компанія ввела в експлуатацію два об'єкти комерційної нерухомості. Зокрема, в травні 2012 року компанія «ЕСТА Холдинг» відкрила готель Park Inn Donetsk (колишній готель «Київ») загальною площею 8,4 тис. кв. м (об'єм інвестицій становив 15 млн дол.), а в серпні - ввела в експлуатацію МФК «Пушкінський» у Донецьку, загальна площа якого становила 48,8 тис. кв. м (обсяг інвестицій - 120 млн дол.).

У компанії відзначили, що і «Пушкінський», і Park Inn - перші проекти «ЕСТА Холдинг», побудовані «з нуля».

Довідка УНІАН. Компанія «Еста Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Є інвестором і девелопером, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас Палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також низка проектів на стадії реалізації: багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).