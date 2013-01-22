«ЕСТА Холдинг» у лютому перейде до активної реконструкції київського ЦУМу

Компанія «ЕСТА Холдинг» у лютому 2013 року почне процес активної реконструкції київського ЦУМу, повідомили в прес-службі компанії.

«На даний момент йдуть підготовчі роботи до початку процесу активної реконструкції ЦУМу. В лютому цього року кияни вже зможуть побачити роботи, що ведуться на об'єкті, “ - сказали в компанії.

При цьому в прес-службі уточнили, що компанія ухвалила рішення про збереження в незмінному вигляді і детальну реставрацію існуючих фасадів ЦУМу.

Проект «Реконструкція ЦУМу з реставрацією головних фасадів» дістав позитивну оцінку членів Консультаційної ради при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року компанія «ЕСТА Холдинг» почала підготовчі роботи за проектом реконструкції київського ЦУМу.

11 липня п.р. компанія «ЕСТА Холдинг» представила архітектурно-містобудівній раді при Головному управлінні містобудування і архітектури Києва архітектурний проект реконструкції столичного ЦУМу. Компанія має намір інвестувати в його реконструкцію більш як 100 млн. дол.

Компанія планувала переглянути варіант використання скла у фасаді планованого до реконструкції київського ЦУМу.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас Палас (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації: (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» в 2010 р., після чого було ухвалено рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.