У Криму виявили незаконний кар'єр з видобутку піску

Співробітники правоохоронних органів знайшли незаконний кар'єр з видобутку піску в Ленінському районі Криму, він існував на землях військового радгоспу «Азовський», з ями завглибшки 15 метрів вивезли 100 тисяч тонн піску вартістю 10 млн. грн.

Як повідомила прес-служба прокуратури Криму, наглядове відомство відкрило провадження за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу (порушення правил охорони надр, яке спричинило тяжкі наслідки) і внесла інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Виявлена незаконна розробка родовища піску. Видобуто корисні копалини обсягом майже 100 тисяч тонн вартістю 10 млн. грн», - йдеться у прес-релізі.

В обставинах справи розбирається міліція.