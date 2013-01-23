«Київміськбуд» планує збільшити введення житла в Україні на 15%

Найбільший столичний забудовник - холдингова компанія «Київміськбуд» у 2013 році планує збільшити введення в експлуатацію житла в Україні на 15% порівняно з 2012 роком – до близько 300 тис. кв. м.

Про це УНІАН повідомив голова правління – президент ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» Ігор Кушнір.

«Заплановано збільшити обсяг виробництва порівняно з 2012 роком на 15%. Це по Києву становить понад 230 тис. кв. м житла, в основному це доступне житло», - сказав він.

Водночас цього року планується ввести в експлуатацію 10 тис. кв. м житла у регіонах (житловий комплекс преміум-класу «Царська стежина» в Ялті, житло у Луганську, Севастополі, селі Тарасівка Київської області).

Окрім житла цього року заплановано введення в експлуатацію 18 тис. кв. м спортивних споруд, 25 тис. кв. м торгово-офісних площ, а також близько 1 тис. паркомісць у Києві. Також планується завершити будівництво школи «Київська Русь» на 1300 навчальних місць на Осокорках.

За даними І.Кушніра, у 2012 році рівень продажів компанії збільшився майже на 30%.

«У «Київміськбуді» сьогодні у роботі близько 40 об'єктів у Києві. Працюємо і в регіонах. Завершили цього року будівництво будинків у Житомирі, у Севастополі, у Полтаві, у Бучі і на завершальному етапі будівництво будинку в Ялті», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, «Київміськбуд» у 2012 році увів в експлуатацію 15 житлових будинків в Києві загальною площею 224,403 тис. кв. м, що на 5% більше показників 2011 року.

Також у 2012 році компанія ввела в експлуатацію житлові будинки у Бучі (Київська обл.) загальною площею 15,409 тис. кв. м і Житомирі загальною площею 12,233 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» у 2011 році увів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16 млн 535 тис. грн.