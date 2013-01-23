Прокуратура Києва вимагає провести інвентаризацію земель Голосіївського парку

Прокуратура Києва вимагає провести інвентаризацію земель Національного природного парку «Голосіївський», оскільки до його території включено городи членів садового товариства «Гайок-МІ», якими вони користуються з 1948 року.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

У прес-службі зазначили, що рішенням виконавчого комітету районної ради народних депутатів міста Києва від 7 травня 1948 року, яке є чинним на сьогодні, киянам, у тому числі інвалідам Великої Вітчизняної війни, в урочищі «Гайок» надано в користування земельні ділянки загальною площею 3,2 га під індивідуальні городи.

У 2007 році громадяни, котрі користуються цими земельними ділянками, зареєстрували садове товариство «Гайок-МІ» та подали до Київради документи щодо оформлення права власності на землю для ведення індивідуального садівництва.

Прокурорською перевіркою встановлено, що Київрадою 26 січня 2012 року прийнято рішення про передачу в користування Національному природному парку «Голосіївський 1 888 га землі, до якої увійшли городи членів садового товариства «Гайок-МІ».

Як з’ясувалося, рішення про передачу землі в користування парку «Голосіївський» прийнято Київрадою без проведення її інвентаризації.

Прокуратура Києва винесла протест на рішення Київради «Про надання земельних ділянок Національному природному парку «Голосіївський» від 26 січня 2012 р. №69/7406 з вимогою привести його у відповідність до закону.

У протесті прокуратура вимагає провести інвентаризацію паркової землі та виключити з території парку городи членів садового товариства «Гайок-МІ».