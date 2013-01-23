ДІУ має намір знизити ставку рефінансування за іпотечними кредитами

Державна іпотечна установа має намір знизити ставку рефінансування банків за іпотечними кредитами з 18% до 15,3-15,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова правління ДІУ Валентин Рибачук.

«Ми плануємо зниження ставки рефінансування до 15,3-15,4%, точніше розрахуємо після монетизації у лютому місяці», - сказав В.Рибачук.

За його словами, у 1-му кварталі 2013 року заплановано введення в експлуатацію 7 багатоповерхових житлових будинків.

Також він повідомив, що станом на 1 січня було видано 5 339 кредитів на суму 904,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа раніше підвищила ставку рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками - партнерами ДІУ, з 11% до 18% річних у гривні.

Ставка рефінансування 11% діяла з 20 листопада 2010 року до 23 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.

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