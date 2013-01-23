Лише у Києві за добу від ожеледі постраждало 579 осіб

14:16, 23 січня 2013
Нерухомість
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За минулу добу до лікарень і травмпунктів Києва звернулися 579 осіб, які постраждали від ожеледиці.

Як повідомили «Коментарям» у Департаменті охорони здоров'я Київської міської адміністрації, в середньому за добу через падіння на вулицях до медиків звертається близько 120 осіб, максимум – 150.

У відомстві уточнили, що серед 579 постраждалих - 544 дорослих і 35 дітей, госпіталізація знадобилася 57 дорослим і трьом дітям.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час робочої наради зі своїми заступниками, головами районних у місті Києві державних адміністрацій та керівниками всіх служб, задіяних у боротьбі з негодою і ожеледицею констатував факт, що за добу міські служби не впоралися з обмерзанням , яке утворилося на вулицях та автошляхах міста. Претензії О.Попов передусім адресував саме головам районних адміністрацій, зазначивши їх недбале ставлення до своїх обов'язків.

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