Лише у Києві за добу від ожеледі постраждало 579 осіб

За минулу добу до лікарень і травмпунктів Києва звернулися 579 осіб, які постраждали від ожеледиці.

Як повідомили «Коментарям» у Департаменті охорони здоров'я Київської міської адміністрації, в середньому за добу через падіння на вулицях до медиків звертається близько 120 осіб, максимум – 150.

У відомстві уточнили, що серед 579 постраждалих - 544 дорослих і 35 дітей, госпіталізація знадобилася 57 дорослим і трьом дітям.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час робочої наради зі своїми заступниками, головами районних у місті Києві державних адміністрацій та керівниками всіх служб, задіяних у боротьбі з негодою і ожеледицею констатував факт, що за добу міські служби не впоралися з обмерзанням , яке утворилося на вулицях та автошляхах міста. Претензії О.Попов передусім адресував саме головам районних адміністрацій, зазначивши їх недбале ставлення до своїх обов'язків.