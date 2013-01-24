Головам трьох РДА Києва загрожує звільнення за незадовільне прибирання снігу

У Києві роботу голів трьох райдержадміністрацій (Голосіївської, Святошинської, Подільської) визнано незадовільною щодо прибирання територій від снігу та накрижень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, розглядається питання щодо їхнього звільнення.

Крім того, за недбале ставлення до професійних обов’язків ухвалено рішення про звільнення чотирьох директорів житлових організацій міста у Святошинському, Голосіївському, Деснянському та Солом’янському районах.

«Попри те, що центральні вулиці міста були очищені, ми не задоволені загальною ситуацією з ліквідації накрижень на прибудинкових територіях, тротуарах, провулках тощо. При температурі повітря мінус 5° С йшов дощ і Київ – 835 квадратних кілометрів – перетворився у суцільну ковзанку. Відверто кажучи, забезпечити одночасно посипання тротуарів піщано-соляною сумішшю такого великого міста – нереально. Першочергово комунальники забезпечили життєдіяльність міста, зокрема, сталий рух громадського транспорту та безперебійну роботу всіх установ соціальної сфери. Це все було зроблено вночі. Проте не вистачило доби для того, аби повністю організувати безпечне пересування киян містом. На це були суб’єктивні та об’єктивні причини. І в тих ситуаціях, коли посадовці знехтували своїми обов’язками, вони повинні відповісти», - заявив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

За його словами, за дорученням голови КМДА Олександра Попова «впродовж двох діб в усіх районах столиці працювало 102 інспектори, вони надали звіт з фотофіксацією, яку ми проаналізували. За цей період за неналежне прибирання ожеледиці та снігу балансоутримувачам було вручено 837 приписів та складено 215 протоколів про адміністративні правопорушення. Як наслідок – низці посадовців комунальних служб винесено догани. Відповідальні особи, які не виправили вчасно ситуацію, тобто не забезпечили безперебійний процес посипання піском усіх пішохідних зон на балансових територіях, будуть притягнуті до відповідальності, аж до звільнення».

За інформацією Call-центру (15-51), за останню добу, 23 січня, зі скаргами на незадовільне прибирання снігу та льодяного покрову звернулося 562 киянина.

Найбільше скарг було на прибирання льодяного покрову у місцях загального користування (230 звернень) та відсутність посипальних матеріалів на дорогах, вулицях і тротуарах (223 звернення).

Найбільше скарг надійшло від жителів Соломянського (45) та Голосіївського (43) районів.