На електронній кадастровій карті позначено 53 тис. ділянок у Києві

До електронної кадастрової карти України внесено дані про оформлення прав на 53 тис. земельних ділянок у Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного агентства земельних ресурсів, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, Київська міська рада 29 грудня 2012 року ухвалила рішення про передачу органам земельних ресурсів інформації про земельні ділянки, зокрема про зареєстроване право власності, постійне користування, оренду.

Також у повідомленні нагадали, що реєстрацію земельних ділянок у столиці з 1 січня 2013 року здійснює Головне управління Держземагентства замість Головного управління земельних ресурсів КМДА.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів 1 січня 2013 року запустило Національну кадастрову систему (НКС) вартістю 50 млн дол.

На публічній кадастровій карті за допомогою Інтернету можна дізнатися інформацію про земельні ділянки (межі, кадастрові номери, форма власності, цільове призначення, площа), побачити цифрову карту території України, межі країни, областей, районів, населених пунктів, індексно-кадастрові карти, а також карту грунтів. До того ж на карті не передбачено доступу до персональних даних власників ділянок.