Проблеми з реєстрацією прав на нерухомість усунуть на найближчому засіданні КМУ

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні має намір вжити заходів для вдосконалення роботи системи реєстрації прав на нерухомість.

Про це повідомляється на персональному сайті прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

«Рішення щодо усунення проблем розглянуть на найближчому засіданні уряду», - йдеться в повідомленні.

На думку М.Азарова, необхідно організувати роботу нової системи реєстрації так, щоб громадяни могли одержати відповідну послугу максимально швидко, просто і без черг».

На сайті М.Азарова повідомляється, що голова Держпідприємництва Михайло Бродський особисто відвідав одне зі столичних приміщень Реєстраційної служби і виявив певні недоліки в організації роботи, які викликають незручності для людей: немає чіткої і зрозумілої інформації для відвідувачів, невдалий вибір приміщення, величезні черги, а також відсутність банків або кас.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації, за яким залишилися функції проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.

Нотаріуси реєструють перехід права власності на нерухоме майно, тобто «вторинну» держреєстрацію нерухомості. Під час завірення договорів купівлі-продажу, обміну, дарування нерухомого майна і земельних ділянок, отримання права власності на успадковану нерухомість тощо нотаріус здійснює одночасно процедуру державної реєстрації права власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відомості до реєстру нотаріус вносить «день у день».

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