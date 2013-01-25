В Україні поетапно введуть комерційний облік води і тепла

Кабінет міністрів пропонує ввести поетапний комерційний облік централізованого водопостачання і постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Про це йдеться у законопроекті № 2052 «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового комерційного обліку і удосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг», внесеному до парламенту 21 січня п.р.

Згідно з документом, пропонується ввести обов'язковий комерційний облік централізованого водопостачання і постачання гарячої води для населення з 1 січня 2018 року, для бюджетних установ і інших споживачів — з 1 січня 2014 року.

При цьому планується, що постачання теплової енергії здійснюється за умови обов'язкового комерційного обліку для населення - з 1 жовтня 2017 року, для бюджетних установ і інших споживачів - з 1 жовтня 2014 року.

Згідно з документом, комерційний облік - визначення за показами вузлів обліку обсягу споживання або реалізації комунальних послуг, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами і виробниками житлово-комунальних послуг.

Комерційний облік води пропонується здійснювати за індивідуальними вузлами обліку; будинковими (груповими) вузлами обліку за рішенням власників житлових і нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, житлових будинків садибного типу.

Комерційний облік тепла пропонується проводити за показниками будинкових (групових) вузлів обліку в багатоквартирних і інших будівлях, в яких нараховується два і більше споживачів; індивідуальних вузлів обліку в житлових і нежилих приміщеннях за рішенням їх власників.

Законопроектом також пропонується виключити із законодавства терміни «виконавець житлово-комунальних послуг» і «балансоутримувач».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, на 1 січня 2012 року 43,7% багатоквартирних житлових будинків обладнано лічильниками холодного водопостачання, 15,9% - гарячого водопостачання, 38,3% - теплової енергії і регуляторами температури.

За оцінками ініціатора законопроекту, у цілому для впровадження комерційного обліку необхідно встановити 248 тис. приладів обліку холодної і гарячої води і 111 тис. приладів обліку теплової енергії.

Середня розрахункова вартість установки вузла обліку холодної води становить 12 тис. грн; теплової енергії і регулятора температури - 70 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонувало поетапно ввести комерційний облік теплової енергії і води для всіх категорій споживачів.