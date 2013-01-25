В Україні в 2011-2012 рр. введено в експлуатацію 1,8 тис. недобудов

В Україні впродовж 2011-2012 років введено в експлуатацію 1854 об'єкти незавершеного будівництва, повідомляється на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними моніторингу, високі показники введення об'єктів в експлуатацію зафіксовані в Києві (131 об'єкт), у Донецькій області (122 об'єкти) і Криму (117 об'єктів).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні на 1 січня 2012 року налічувалося 16,7 тис. об'єктів незавершеного будівництва, що на 8,8% менше аналогічного показника на 1 січня 2011 року.