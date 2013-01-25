Кабмін пропонує запровадити поетапний комерційний облік води і тепла з 2014 року

Кабінет Міністрів пропонує запровадити поетапний комерційний облік централізованого водопостачання та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Про це йдеться в законопроекті № 2052 «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового комерційного обліку та удосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг», внесеному до парламенту 21 січня ц.р.

Згідно з документом, пропонується запровадити обов'язковий комерційний облік централізованого водопостачання та постачання гарячої води для населення з 1 січня 2018 року, для бюджетних установ та інших споживачів - з 1 січня 2014 року.

До того ж планується, що поставка теплової енергії здійснюється за умови обов'язкового комерційного обліку для населення - з 1 жовтня 2017 року, для бюджетних установ та інших споживачів - з 1 жовтня 2014 року.

Згідно з документом, комерційний облік - визначення за показаннями вузлів обліку обсягу споживання або реалізації комунальних послуг, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами та виробниками житлово-комунальних послуг.

Комерційний облік води пропонується здійснювати за індивідуальними вузлами обліку; домовими (груповими) вузлами обліку за рішенням власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, житлових будинків садибного типу.

Комерційний облік тепла пропонується проводити за показниками будинкових (групових) вузлів обліку в багатоквартирних та інших будівлях, в яких налічується два і понад споживачів; індивідуальних вузлів обліку в житлових та нежитлових приміщеннях за рішенням їх власників.

Законопроектом також пропонується виключити із законодавства терміни «виконавець житлово-комунальних послуг» та «балансоутримувач».

Як вказується в пояснювальній записці до документа, на 1 січня 2012 43,7% багатоквартирних житлових будинків обладнані лічильниками холодного водопостачання, 15,9% - гарячого водопостачання, 38,3% - теплової енергії та регуляторами температури.

За оцінками ініціатора законопроекту, загалом для впровадження комерційного обліку необхідно встановити 248 тис. приладів обліку холодної та гарячої води і 111 тис. приладів обліку теплової енергії.

Середня розрахункова вартість установки вузла обліку холодної води становить 12 тис. грн; теплової енергії та регулятора температури - 70 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонувало поетапно запровадити комерційний облік теплової енергії і води для всіх категорій споживачів.