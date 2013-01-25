До тендеру з будівництва Дніпропетровського метрополітену допущені 16 компаній

До міжнародного тендеру із завершення будівництва Дніпропетровського метрополітену, допущені 16 компаній.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник Дніпропетровського міського голови Володимир Мелещик.

За його словами, 1 серпня 2012 року Дніпропетровська міськрада як відповідальний виконавець та Європейський банк реконструкції та розвитку як кредитор офіційно оголосили про проведення тендеру на контракт "Завершення будівництва Дніпропетровського метрополітену" вартістю 352 млн євро.

В.Мелещик уточнив, що спочатку в тендері мали намір брати участь 32 компанії, половина з яких "відсіялися" на етапі передзаявної кампанії із передкваліфікації учасників.

"Група реалізації проекту проаналізувала потенційних учасників тендеру за багатьма виробничими і фінансовими параметрами, і до першого етапу проведення тендеру, який почнеться в лютому цього року, запрошені 16 учасників", - сказав В. Мелещик.

За його словами, "це відомі світові компанії у галузі метробудування і тунелебудування з України, Російської Федерації, Чехії, Іспанії, Італії, Австрії, Португалії, Китаю, Південної Кореї. У торгах також візьмуть участь кілька турецьких компаній".

В.Мелещик зазначив, що перший етап міжнародного тендеру передбачає оцінку технічних пропозицій учасників щодо добудування метро в Дніпропетровську. На другому етапі, який розпочнеться у травні, учасники тендеру визначать вартість будівельних робіт і терміни їх виконання.

"Припускаємо, що переможець тендеру буде названий у липні 2013 р., а в серпні вже почнеться підготовка до будівництва. Як тільки перші роботи будуть виконані, ЄБРР почне фінансування ", - зазначив В.Мелещик.

За його словами, вартість виставленого на торги контракту "Завершення будівництва Дніпропетровського метрополітену" становить 352,032 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2012 року міністр фінансів України Юрій Колобов та директор Департаменту муніципальної та екологічної інфраструктури Європейського банку реконструкції та розвитку Жан-Патрік Марке офіційно підписали кредитну угоду між ЄБРР та Україною про надання банком 152 млн євро на завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську .

Згідно з угодою, кредитна буде відкрита на початку 2013 року. Як повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов, кредит надається країні на 15 років з відстроченням першого платежу на 5 років. Загальна кредитна ставка становитиме близько 2% річних. За його інформацією, загальна вартість добудови першої черги дніпропетровського метрополітену 367 млн ​​євро, з них 304 млн євро будуть залучені як кредит (крім ЄБРР, кредит також в обсязі 152 млн євро надасть Україні Європейський інвестиційний банк, решту суми надасть держава Україна в якості оплати ПДВ).

Як повідомив після підписання кредитної угоди голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул, "через 2 тижні буде оголошено міжнародний тендер для залучення підрядника для продовження будівництва метро. Підсумки тендеру будуть підведені восени цього року".

Експлуатаційна довжина другого пускового ділянки - 4 км. До нього увійдуть 3 нові станції - "Театральна", "Центральна" та "Музейна".

Планується, що добудова метро в Дніпропетровську завершиться через чотири роки.

Будівництво метро в Дніпропетровську почалося в 1981 році, перша ділянка лінії введена в експлуатацію 29 грудня 1995 року. Метро має 6 станцій, довжину 7,82 км. Протягом 15 років системні роботи з продовження будівництва метро не проводилися.