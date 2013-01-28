Мінрегіон хоче до лютого сертифікувати представників усіх комунальних БТІ

Атестаційна архітектурно-будівельна комісія планує до кінця січня 2013 року сертифікувати представників усіх комунальних Бюро технічної інвентаризації (БТІ) в Україні, що є необхідною умовою для можливості проведення технічної інвентаризації нерухомості.

Про це йдеться на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За даними міністерства, на сьогодні кваліфікаційні сертифікати отримали понад 300 фахівців.

«До кінця січня 2013 року Атестаційна архітектурно-будівельна комісія планує сертифікувати представників усіх комунальних підприємств Бюро технічної інвентаризації, що дає підстави стверджувати про безперервність надання послуг такими підприємствами», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з наказом Мінрегіону № 658 «Про затвердження змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» від 28 грудня 2012 року, для проведення технічної інвентаризації об'єкта нерухомості хоча б один працівник Бюро технічної інвентаризації повинен пройти атестацію в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працює хоча б один виконавець робіт з технічної інвентаризації, що пройшов професійну атестацію в Мінрегіоні.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації, за якими залишилися функції проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості. Водночас доступ до проведення техінвентарізації отримали інші суб'єкти господарювання, представники яких пройшли атестацію в Мінрегіоні.