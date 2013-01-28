Житло економ-класу на первинному ринку Харкова в 2012 році подорожчало на 15%

На первинному ринку Харкова середня вартість житла економ-класу зросла на 15,2% порівняно з 2011 роком - до 6726,2 грн/кв м, повідомили УНІАН у прес-службі девелоперської групи «Макрокап Груп» (Харків).

Минулого року на первинному ринку житла Харкова вартість квартир бізнес-класу зросла на 4,6% - до 10045,2 грн/кв м. До того ж вартість житла преміум-класу за рік знизилася на 5,7% - до 14650,2 грн/кв м.

За словами директора «Макрокап Груп» Дмитра Кутового, сьогодні найбільший інтерес на харківському ринку нерухомості представляє житло економ-класу.

«Сьогодні «економ-клас» - це той сегмент, в якому відбувається основний масив угод. В останні декілька років у зв'язку з кризою таке житло стали більше будувати в тих районах, які традиційно були вотчиною «бізнес-класу»: на Салтівці, Олексіївці, Павловому Полі. А оскільки там вищі витрати й по землі, й по підключенню до комунікацій, ціна зростає. Покупці розуміють, що сьогодні за відкладені на житло гроші можна купити квартиру в кращому районі, ніж учора. З'являється попит, і це також дещо підштовхує вгору ціни», - зазначив він.

Водночас він наголосив, що Харків серед великих міст України залишається найдорожчим за рівнем цін на нерухомість.

У зв'язку з цим, потенціал для зростання цін існує, особливо в економ-класі, де, на його думку, для якісних проектів економічно обгрунтованою ціною є рівень близько 1 тис. дол./кв м.

«Але говорити про таке зростання ще рано, ситуація на ринку дуже крихка, й пожвавлення «економ-класу» ми поки розцінюємо як паросток надії, адже галузь загалом усе ще дуже далека від виходу з кризи», - зазначив директор компанії.

Довідка УНІАН. «Макрокап Груп» (Makrocap Group, Харків) об'єднує девелоперську, будівельну й архітектурну компанії, які реалізують різні проекти в ряді регіонів України. Історія групи почалася в 1997 році зі створення ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ).