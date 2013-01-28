Юристи: нова система реєстрації прав на нерухомість не працює належним чином

Нова система реєстрації прав на нерухомість в Україні не працює належним чином, потрібно кілька місяців для того, щоб вона повноцінно запрацювала, повідомили УНІАН в юридичній фірмі DLA Piper в Україні.

На думку юристів, законодавство про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, яке набуло чинності з 1 січня 2013 року, містить низку неточностей і внутрішніх протиріч.

«Як результат таких неточностей та суперечностей, а також внаслідок технічних недоліків нової системи реєстрації, вона не працює належним чином. Потрібно, як мінімум, кілька місяців для того, щоб нова система повноцінно запрацювала», - вважають в компанії.

У DLA Piper загалом позитивно оцінюють впровадження єдиної системи реєстрації прав на нерухомість і їх обтяження.

На думку юристів, основною проблемою нової системи реєстрації на сьогодні є практично повна відсутність інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який продовжує наповнюватися за заявницьким принципом.

«Унаслідок такої ситуації, на практиці правовласники не можуть здійснювати ніякі дії з об'єктами нерухомості до реєстрації права власності і, далі, інших речових прав на такі об'єкти в реєстрі», - зазначають юристи.

Ця ситуація виникла через те, що більшість БТІ вели відповідні реєстраційні справи в паперовому вигляді, тоді як реєстр являє собою електронну базу даних. Відповідно, інформація з баз даних БТІ практично не була перенесена до реєстру.

Водночас на практиці може виникнути ситуація, коли у разі відсутності інформації в реєстрі про реєстрацію речового права, неможливо буде здійснити відповідні нотаріальні дії з нерухомим майном, наприклад, продати або закласти його.

У DLA Piper відзначають, що нотаріуси не можуть відмовляти у реєстрації прав або обтяженні внаслідок того, що інформація про право власності на відповідний об'єкт нерухомості не була перенесена до реєстру.

А втім, зараз на практиці це досить поширена ситуація.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.