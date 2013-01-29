«XXI Століття» розглядає можливість будівництва житла економ-класу на Лівому березі Києва

Девелоперська компанія «XXI Століття» розглядає можливість будівництва житла класу «економ плюс» на Лівому березі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор компанії «XXI Століття» Олег Салмін під час засідання професійного бізнес-клубу для учасників ринку нерухомості Ukrainian Real Estate Club (URE Club) у вівторок.

«Ми розробляємо зараз один проект. Ми не планували, але, враховуючи, що ринок почав трошки оживати, і у нас є майданчики, де ми таку програму можемо запустити, до нас звертаються приватні інвестори, які пропонують приватним капіталом розвивати цей напрямок», - сказав він.

О.Салмін уточнив, що це буде житло класу «економ плюс» на Лівому березі Києва, недалеко від розвиненого мікрорайону.

Гендиректор «XXI Століття» не озвучив інших подробиць, посилаючись на переговорний процес з інвестором.

Говорячи про перспективи розвитку житлового будівництва в Києві, О.Салмін зазначив, що цього року буде затребуване малогабаритне житло за ціною 8-10 тис. грн/кв м.

«Малий сегмент квартир, що доступні, у хорошому місці буде мати попит. Ціна продажу буде варіювати від 8 до 10 тис. грн. Це та ціна, яка сьогодні буде затребувана ринком на малі метражі квартир», - додав він.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» - український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн дол.). У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн дол. під розвиток проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була припинена через неоприлюднення аудованої фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня 2011 торгівля акціями девелопера відновлена.