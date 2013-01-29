Водоканали Криму об'єднають в єдине регіональне підприємство

Водоканали Криму планують до 1 березня 2013 року об'єднатися в єдине регіональне підприємство з водопостачання і водовідведення, повідомили в прес-службі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

«Процес об'єднання водоканалів в одну велику компанію ми плануємо завершити до 1 березня 2013 року. Нині йдуть всі перевірки», - сказав генеральний директор підприємства «Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м. Сімферополя» Віктор Скобліков на засіданні Нацкомпослуг 25 січня.

У прес-службі регулятора повідомили, що комісія прийняла ряд рішень щодо видачі новоствореному підприємству і його філіалам у різних регіонах Криму ліцензій на здійснення господарської діяльності.

На думку голови Нацкомпослуг Валерія Саратова, у разі великого розриву в тарифах в одному регіоні потрібно проводити централізацію, концентрацію підприємств за поданням комунальних послуг.

За даними регулятора, на сьогодні в Україні є успішні приклади створення регіональних компаній і встановлення єдиного в регіоні тарифу. Таким шляхом пішли, наприклад, у Кіровоградській області, де створено одну велику компанію «Дніпро-Кіровоград». За рахунок приєднання до місцевого водоканалу водопостачальних підприємств Знам’янки, Світловодська та Олександрії, населення в цих містах стало платити за воду менше. Наприклад, у Знам’янці ціна води зменшилася на 46%.

Як уточнили в Нацкомпослуг, таким шляхом йде Донецька область і Крим.

«Сьогодні обласні водоканали мають найбільші потужності і можливості. Для них узяти на себе забезпечення водою селища з несприятливими умовами - не проблема. Це справедливо», - вважає В.Саратов.

У Нацкомпослуг нагадали, що рішення об'єднати водоканали півострова в одне Кримське республіканське підприємство «Вода Криму» було ухвалене згідно з постановою Ради Міністрів АР Крим від 28 лютого 2012 № 95-р.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 року. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і 272 підприємства теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).