Азаров ініціює звільнення з посади голову Укрдержреєстру

Прем’єр-міністр України Микола Азаров ініціює звільнення голови Державної реєстраційної служби України Леоніда Єфіменка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

“Я подав на звільнення керівника Укрдержреєстру, я також доручив віце-прем’єр-міністру Вілкулу Олександру Юрійовичу разом з Мін’юстом та Мінрегіонбудом створити робочу групу, яка повинна в найкоротший термін усунути всі проблеми і прорахунки в організації цієї роботи”, - сказав М.Азаров.

Голова уряду наголосив, що дуже важливим є максимальне розширення інформаційного супроводження змін у такій чутливій для людей сфері як реєстрація майнових прав.

Він нагадав, що з 1 січня цього року почала працювати нова система реєстрації майнових прав. «Головне, для чого це було здійснено – щоб кардинально спростити процедуру і скоротити термін реєстрації, зробити цей процес максимально зручним для наших громадян та усунути корупцію у цій справі», - пояснив М.Азаров і підкреслив, що фактично було покладено край існуванню монополії сумновідомої БТІ, запрацювала Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр).

«Тепер замість кількох процедур і кількох черг у процесі купівлі-продажу нерухомості існує тільки одна процедура, яка може реєструватися як працівниками Держреєстру, так і приватними нотаріусами. Терміни на реєстрацію прав скоротилися з 14 до 5 робочих днів. А згодом, з наповненням електронного реєстру, процедура взагалі займатиме лічені години. Все це добре задумано. Але як виконується? Я вкрай незадоволений тими помилками і недоліками, а іноді очевидними організаційними прорахунками під час запровадження нової системи. Так, ми переживемо цей етап, і стартові ускладнення згодом забудуться. Але чому з самого початку для людей були створені незручності? Хто заважав їх уникнути одразу ж? У кількох обласних і районних центрах, навіть у Києві центри реєстрації відкрилися у погано пристосованих, не дуже зручних для громадян місцях: на околицях чи у важкодоступних районах», - заявив М.Азаров.

«У Києві, наприклад, - аж біля аеропорту «Жуляни». Зрозуміло, що в столиці складно знайти придатне приміщення у центрі. Та й коштів на облаштування центрів було небагато. Але переконаний, що цю справу можна було організувати краще. А тим фактам, що громадяни були погано поінформовані про місце і час роботи центрів реєстрації, взагалі немає виправдань. У результаті виникали черги не менші, ніж у БТІ. Лунали цілком зрозумілі скарги та нарікання. Практично відсутня інформація у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який продовжує наповнюватися поки що більшою частиною за заявницьким принципом. Така ситуація виникла через те, що більшість БТІ вели відповідні реєстраційні справи в паперовому вигляді, тоді як реєстр являє собою електронну базу даних. Чому інформація з баз даних БТІ не була вчасно перенесена до реєстру? Чому приватні нотаріуси повноцінно не включилися у реєстрацію? І так далі», - обурився прем’єр.

Як повідомляв раніше УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив створити робочу групу, яка напрацює оптимальні рішення для поліпшення роботи державної реєстраційної служби.

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