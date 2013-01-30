В Одесі за звисаючі з дахів крижані брили штрафуватимуть на 1700 грн

В Одесі до власників магазинів, підприємств громадського харчування, а також орендарів офісів, які не забезпечують своєчасне очищення дахів своїх об'єктів від звисаючих крижаних брил і бурульок, застосовуватимуть санкції у вигляді штрафів від 850 до 1700 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської міськради, про це йдеться в зверненні до керівників усіх підприємств Одеси від імені департаменту міського господарства Одеської міськради та інспекції з благоустрою міста.

У зверненні зазначається, що очищення від криги дахів житлових будинків забезпечують балансоутримувачі будівель, зокрема, будинків комунальної власності – житлово-комунальні структури.

Здійснюватимуть перевірку будівель, відповідно до вимог Закону «Про благоустрій населених пунктів» співробітники департаменту міського господарства та інспекції з благоустрою міста.

Звернення міської влади з'явилося після госпіталізації одного з жителів міста, який отримав закриту черепно-мозкову травму від падіння на голову крижаної брили з даху будівлі.

Як уточнили УНІАН в оперативному відділі Одеської міської станції швидкої допомоги, постраждалого у тяжкому стані госпіталізовано до міської лікарні №11.