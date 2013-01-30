Глава Укрдержреєстру написав заяву про звільнення

Голова Державної реєстраційної служби України Леонід Єфіменко написав заяву про звільнення його з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр юстиції Олександр Лавринович.

"Це рішення назрівало давно, це не якась велика несподіванка, і Леонід Васильович Єфіменко власноруч написав заяву про звільнення", - сказав О.Лавринович.

За словами міністра, Президент України Віктор Янукович призначив нового керівника Укрдержреєстру за поданням прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, на засіданні уряду прем'єр М.Азаров заявив, що ініціює звільнення з посади голови Державної реєстраційної служби Л.Єфіменка. "Я подав на звільнення з посади керівника Укрдержреєстру, я також доручив віце-прем'єр-міністру Вілкулу Олександру Юрійовичу разом з Мін'юстом та Мінрегіонбудом створити робочу групу, яка повинна у найкоротший термін усунути всі проблеми і прорахунки в організації цієї роботи", - сказав М. Азаров.

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