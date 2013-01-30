Кількість операцій з нерухомістю в Києві в 2012 році зросла на 36,8%

У Києві в 2012 році державні та приватні нотаріуси зареєстрували 53 тис. 182 договори відчуження нерухомого майна, що на 36,8% більше, ніж у 2011 році, повідомили в Головному управлінні юстиції в Києві.

Згідно з повідомленням, левова частка цих договорів доводиться на відчуження квартир і будинків (33 тис. 531 операція проти 30 тис. 885 операцій у 2011 році).

У другому півріччі 2012 року в Києві було зареєстровано 31 тис. 708 договорів відчуження нерухомого майна (з них 19 тис. 207 – житлова нерухомість) проти 21 тис. 474 договорів у першому півріччі (14 тис. 324 із них стосувалися відчуження квартир і будинків).